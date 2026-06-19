В Свердловской области высадили более 233 тысяч деревьев в 2026 году

Свыше 233 тыс. деревьев высадили в Свердловской области в ходе акции «Сад памяти» в 2026 году. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Общая площадь всех территорий, на которых прошла акция, составляет 77 гектаров. Работы по высадке саженцев прошли под руководством опытных лесничих. Они будут бережно ухаживать за всеми саженцами в течение 10 лет — до тех пор, пока новые лесные площади полностью не сформируются», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Главной площадкой акции в Свердловской области в 2026 году стал участок Березовского лесничества. Там высадили 7,2 тыс. сеянцев сосны. Акция «Сад памяти» направлена не только на увековечение памяти героев Великой Отечественной войны, но и на восполнение лесного фонда.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.