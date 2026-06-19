В Свердловской области высадили более 233 тысяч деревьев в 2026 году

«Общая площадь всех территорий, на которых прошла акция, составляет 77 гектаров. Работы по высадке саженцев прошли под руководством опытных лесничих. Они будут бережно ухаживать за всеми саженцами в течение 10 лет — до тех пор, пока новые лесные площади полностью не сформируются», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.