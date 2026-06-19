Накануне туристического сезона МегаФон ускорил интернет в Городце

Богатая история, красочные изделия местных мастеров и удобный водный маршрут — добраться из областного центра на «Метеоре» можно всего за час — сделали Городец самым посещаемым среди малых городов области. Здесь постоянно проживают около 30 тысяч человек и ещё более 800 тысяч приезжают ежегодно в качестве туристов. Еще больше гостей ожидается после того, как Городец вошел в расширенный состав национального турмаршрута «Золотое кольцо России».