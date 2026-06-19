Прораба «Мостотреста» осудят за падение рабочего с моста в Калининграде

В Московский районный суд Калининграда передано дело против прораба строительной компании «Мостотрест». Его обвиняют в том, что из-за его халатности на реконструкции разводного моста через Преголю пострадал рабочий. Несчастный случай произошёл в январе 2026 года. 50-летний прораб, который отвечал за безопасность на объекте, не выдал электрогазосварщику страховочную привязь….