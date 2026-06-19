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Прораба «Мостотреста» осудят за падение рабочего с моста в Калининграде

В Московский районный суд Калининграда передано дело против прораба строительной компании «Мостотрест». Его обвиняют в том, что из-за его халатности на реконструкции разводного моста через Преголю пострадал рабочий. Несчастный случай произошёл в январе 2026 года. 50-летний прораб, который отвечал за безопасность на объекте, не выдал электрогазосварщику страховочную привязь….

Источник: Янтарный край

В Московский районный суд Калининграда передано дело против прораба строительной компании «Мостотрест». Его обвиняют в том, что из-за его халатности на реконструкции разводного моста через Преголю пострадал рабочий.

Несчастный случай произошёл в январе 2026 года. 50-летний прораб, который отвечал за безопасность на объекте, не выдал электрогазосварщику страховочную привязь. Без неё рабочий сорвался с пятиметровой высоты и получил серьёзные травмы — переломы и другие повреждения, которые врачи признали тяжёлым вредом здоровью.

Теперь обвиняемый может лишиться свободы по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Уголовное дело уже направлено в суд.

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