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В Красноярске частично перекроют движение на Парижской Коммуны

С 22:00 19 июня будет ограничено движение транспорта по улице Парижской Коммуны.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 19 июня в Красноярске частично перекроют движение транспорта по улице Парижской Коммуны — речь идет об участке от перекрестка с Урицкого до дома № 47 на Карла Маркса. В мэрии уточнили, что ограничение связано с ремонтом теплосети.

От пересечения с Урицкого до дома № 47 на Карла Маркса будут действовать временные знаки «Движение запрещено».

Дорогу откроют 21 июня в 22:00. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Ранее мы писали, что в Зеленогорске 50-летняя женщина, вешая шторы в своей квартире, упала и сломала ногу.