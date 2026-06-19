В Красноярске частично перекроют движение на Парижской Коммуны

Вечером 19 июня в Красноярске частично перекроют движение транспорта по улице Парижской Коммуны — речь идет об участке от перекрестка с Урицкого до дома № 47 на Карла Маркса. В мэрии уточнили, что ограничение связано с ремонтом теплосети.