В Красноярске частично перекроют движение на Парижской Коммуны

Вечером 19 июня в Красноярске частично перекроют движение транспорта по улице Парижской Коммуны — речь идет об участке от перекрестка с Урицкого до дома № 47 на Карла Маркса. В мэрии уточнили, что ограничение связано с ремонтом теплосети.
От пересечения с Урицкого до дома № 47 на Карла Маркса будут действовать временные знаки «Движение запрещено».
Дорогу откроют 21 июня в 22:00. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.
Ранее мы писали, что в Зеленогорске 50-летняя женщина, вешая шторы в своей квартире, упала и сломала ногу.