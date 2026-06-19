Глава Зеленоградска лично прорекламировал вертикальные скамейки на променаде, над которыми злословили соцсети (видео)

В кадр попали несколько отдыхающих, которые положительно отозвались о вертикальных скамейках. Они отметили возможность расслабить спину и ноги, наблюдая за морем и закатом, и назвали конструкцию необычным и современным решением. Сам Китаев заявил, что ему такой формат отдыха понравился, и рекомендовал оценить его другим любителям прогулок по променаду.