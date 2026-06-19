Медицинских работников Красноярского края поздравили с профессиональным праздником

В преддверии Дня медицинского работника в Красноярске прошло торжественное заседание, на котором чествовали сотрудников больниц, поликлиник, ФАПов. Частью церемонии стал концерт «Единство во имя жизни». Губернатор Михаил Котюков, поздравляя собравшихся, напомнил, что история региона знает много имен замечательных врачей. В 2027 году будет отмечаться 150-летие со дня рождения одного из них — великого хирурга Валентина Войно-Ясенецкого. Сегодня его дело продолжают новые поколения. На ваши плечи легла помощь ветеранам СВО, которые проходят лечение после тяжелых ранений. Наши врачи регулярно выезжают на Донбасс, чтобы помочь бойцам и мирным жителям. Спасибо каждому за самоотдачу и верность профессии, — обратился к залу глава региона. На церемонии вручили правительственные и ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма врачам, фельдшерам и медсестрам. Добавим, сегодня в краевом здравоохранении работает около 60 тысяч человек: 10 тысяч врачей, 24 тысячи медсестер, 4 тысячи младшего медперсонала и 22 тысячи немедицинского персонала.