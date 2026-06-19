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Нижегородские полицейские задержали разбившего камеру хулигана

Запись происшествия разошлась по соцсетям.

Источник: Живем в Нижнем

Сотрудники полиции вышли на след 21-летнего жителя Дзержинска, который накануне повредил камеру видеонаблюдения в подземном переходе у Московского вокзала, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Запись происшествия разошлась по соцсетям — на кадрах видно, как прохожий в переходе без видимой причины задевает камеру и выводит её из строя. Почти сразу после публикации в полицию обратились из администрации Канавинского района.

Участковые отработали видео, опросили возможных свидетелей и довольно быстро выяснили, кто именно это сделал. Нарушитель уже побывал в отделении и дал показания.

Теперь его ждёт ответственность по двум статьям КоАП: за порчу чужого имущества и за мелкое хулиганство. Наказание определит суд — скорее всего, это будет штраф либо административный арест.