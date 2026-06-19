В микрорайоне Тихие Зори в Красноярске почти готова парковка на 400 автомобилей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В микрорайоне Тихие Зори завершается обустройство новой парковки на 400 машин. Решение о создании стоянки было принято после встречи жителей с главой города Сергеем Верещагиным, где они обозначили дефицит парковочных мест.
После поручения профильным службам работы были выполнены в сжатые сроки. Меньше чем за месяц пустырь привели в порядок: территорию выровняли, уплотнили и отсыпали асфальтовой крошкой.
Как сообщается, официальное открытие парковки запланировано на понедельник, 22 июня. Однако автомобилисты уже начинают пользоваться новой площадкой. На первом этапе парковка будет без разметки — для ее нанесения требуется естественное уплотнение покрытия при устойчивых положительных температурах. Эти работы планируется провести ориентировочно в конце июля.