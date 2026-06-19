В микрорайоне Тихие Зори в Красноярске почти готова парковка на 400 автомобилей

Как сообщается, официальное открытие парковки запланировано на понедельник, 22 июня. Однако автомобилисты уже начинают пользоваться новой площадкой. На первом этапе парковка будет без разметки — для ее нанесения требуется естественное уплотнение покрытия при устойчивых положительных температурах. Эти работы планируется провести ориентировочно в конце июля.