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В микрорайоне Тихие Зори в Красноярске почти готова парковка на 400 автомобилей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В микрорайоне Тихие Зори завершается обустройство новой парковки на 400 машин. Решение о создании стоянки было принято после встречи жителей с главой города Сергеем Верещагиным, где они обозначили дефицит парковочных мест.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В микрорайоне Тихие Зори завершается обустройство новой парковки на 400 машин. Решение о создании стоянки было принято после встречи жителей с главой города Сергеем Верещагиным, где они обозначили дефицит парковочных мест.

После поручения профильным службам работы были выполнены в сжатые сроки. Меньше чем за месяц пустырь привели в порядок: территорию выровняли, уплотнили и отсыпали асфальтовой крошкой.

Как сообщается, официальное открытие парковки запланировано на понедельник, 22 июня. Однако автомобилисты уже начинают пользоваться новой площадкой. На первом этапе парковка будет без разметки — для ее нанесения требуется естественное уплотнение покрытия при устойчивых положительных температурах. Эти работы планируется провести ориентировочно в конце июля.