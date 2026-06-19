В Перми открыли памятную доску выдающемуся хирургу Михаилу Заривчацкому

Михаил Заривчацкий родился 20 ноября 1943 года в селе Пащенки Решетиловского района Полтавской области. После окончания с золотой медалью средней школы поступил на лечебный факультет Пермского медицинского института. Трудовую деятельность начал с 1967 года хирургом в клинической медсанчасти № 4. Ушел из жизни выдающийся хирург 13 сентября 2022 года.