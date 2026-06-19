Две партии продукции экспортировали с Дона в Абхазию

В период с 8 по 11 июня 2026 года управление Россельхознадзора оформило экспорт из Ростовской области в Абхазию двух партий продукции общим весом более 27 тонн.
Состав отгруженных партий: корма для непродуктивных животных — свыше 16 тонн и готовая молочная продукция — 10,9 тонны.
Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторными исследованиями Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Товар признан безопасным в ветеринарно‑санитарном отношении и полностью соответствует требованиям страны‑импортёра. В ходе проверки законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявлено.
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