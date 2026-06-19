Названа грибная столица России в 2026 году

Республика Коми может получить статус грибной столицы России в 2026 году. Как сообщает издание «Комиинформ», 6 сентября в регионе состоится масштабный семейный фестиваль дикоросов севера под названием «Гриб».
Министр туризма Коми Мария Бадмацыренова заявила, что, по результатам последних исследований, именно этому региону в текущем сезоне прогнозируется наибольшее биологическое разнообразие грибов.
«Это не народные домыслы, это научно доказанный факт. Мы считаем, что Коми — грибная столица России. И мы не только приглашаем собирать грибы, мы поможем их приготовить, чтобы увезти домой готовый продукт», — отметила она.
В ходе брифинга Бадмацыренова указала, что Коми продолжает работу по продвижению собственного туристического потенциала. По ее словам, в перспективе это позволит привлечь к региону больше внимания.