Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа грибная столица России в 2026 году

Республика Коми признана регионом с наибольшим биоразнообразием грибов.

Источник: Unsplash

Республика Коми может получить статус грибной столицы России в 2026 году. Как сообщает издание «Комиинформ», 6 сентября в регионе состоится масштабный семейный фестиваль дикоросов севера под названием «Гриб».

Министр туризма Коми Мария Бадмацыренова заявила, что, по результатам последних исследований, именно этому региону в текущем сезоне прогнозируется наибольшее биологическое разнообразие грибов.

«Это не народные домыслы, это научно доказанный факт. Мы считаем, что Коми — грибная столица России. И мы не только приглашаем собирать грибы, мы поможем их приготовить, чтобы увезти домой готовый продукт», — отметила она.

В ходе брифинга Бадмацыренова указала, что Коми продолжает работу по продвижению собственного туристического потенциала. По ее словам, в перспективе это позволит привлечь к региону больше внимания.