Нижний Новгород попал в топ-10 городов по количеству электрозаправок

За год — с июня 2025‑го по июнь 2026‑го — в России стало на 20% больше общедоступных электрозаправочных станций. К такому выводу пришли аналитики 2ГИС, изучив данные, отображаемые на картах сервиса.
Учитывались расположение ЭЗС, тип разъёма, стоимость услуги, а также статус терминалов — заняты они или свободны. Эти сведения легли в основу оценки динамики развития зарядной инфраструктуры.
Безусловный лидер по числу станций — Москва: в июне 2026 года в столице функционирует свыше 1 100 электрозаправок, что на 37,5% превышает показатель годичной давности. На втором месте — Санкт‑Петербург с почти 400 ЭЗС; годовой прирост составил 22,5%. Третью позицию занимает Красноярск: здесь работает 180 станций — на 7,8% больше, чем в июне прошлого года.
Нижний Новгород вошёл в рейтинг и занял седьмую строку: в городе насчитывается 112 общедоступных электрозаправок, что на 3% выше уровня июня 2025 года.
Отдельно эксперты сформировали топ‑10 городов по стоимости зарядки электромобилей. В этом списке Нижний Новгород оказался на второй строчке по уровню цен: в среднем зарядить авто на 100 километров пути здесь обходится в 342 рубля. За год тариф увеличился на 6% — с 18 до 19 рублей за кВт·ч.
Лидером по дороговизне стал Краснодар (360 рублей за 100 км, рост на 11%), третье место у Санкт‑Петербурга (324 рубля, без изменений). Для расчёта стоимости на 100 километров аналитики ориентировались на популярную в РФ модель Nissan Leaf (ZE1, 218 л. с., батарея 62 кВт·ч): на преодоление такого расстояния ей в среднем требуется 18 кВт·ч электроэнергии.
Ранее нижегородцы пожаловались на проблемы с топливом в Володарске.