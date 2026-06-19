Нижний Новгород попал в топ-10 городов по количеству электрозаправок

Отдельно эксперты сформировали топ‑10 городов по стоимости зарядки электромобилей. В этом списке Нижний Новгород оказался на второй строчке по уровню цен: в среднем зарядить авто на 100 километров пути здесь обходится в 342 рубля. За год тариф увеличился на 6% — с 18 до 19 рублей за кВт·ч.