В югорской Нягани начался юбилейный сезон проекта «Формула нашего лета»

Также будет работать «Шатр затей», где специалисты музейно-культурного центра и библиотечно-информационной системы проведут мастер-классы, викторины, познавательные программы и творческие конкурсы. Кроме того, у участников будет возможность зарабатывать фирменные браслеты фестиваля. В конце сезона их можно будет обменять на сладкие подарки и памятные сувениры с символикой проекта.