В югорской Нягани начался юбилейный сезон проекта «Формула нашего лета»

Юбилейный сезон проекта «Формула нашего лета» стартовал 1 июня в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Он реализуется в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.
Организаторы подготовили для участников насыщенную программу. Каждую среду встречи будут проходить на городской площади, а каждую пятницу — в Центральном лесу культуры и отдыха на локации «Лесная гостиная». Одним из первых мероприятий сезона стал фестиваль дворовых игр «Веселые кеды — 2026».
Также будет работать «Шатр затей», где специалисты музейно-культурного центра и библиотечно-информационной системы проведут мастер-классы, викторины, познавательные программы и творческие конкурсы. Кроме того, у участников будет возможность зарабатывать фирменные браслеты фестиваля. В конце сезона их можно будет обменять на сладкие подарки и памятные сувениры с символикой проекта.
Жителей города ждут традиционные Дни дворов, фестивали-конкурсы «Солнечный круг» и «Игры доброй воли» для воспитанников летних оздоровительных лагерей, а также многочисленные культурные и развлекательные мероприятия. Особое место в проекте занимает творческая площадка живой музыки и творчества «Зеленый театр».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.