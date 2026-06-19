Дорогу и остановки начали обновлять на трассе Р-158 в Лукоянове

В Лукоянове приступили к ремонту участка федеральной трассы Р-158 «Нижний Новгород — Саратов». Работы развернулись на отрезке с 165-го по 171-й километр, и вместе с дорожным полотном здесь приведут в порядок 13 остановочных площадок. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Ремонт идёт по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Стоимость контракта — 167,3 миллионов рублей.
Подрядчику предстоит не только заменить асфальт. Сначала расчистят обочины от кустарника и мелколесья, затем отфрезеруют старое покрытие и уложат два новых слоя — выравнивающий и верхний из щебёночно-мастичной смеси. Так же обновят и съезды.
Также подрядчик уделяет внимание остановкам. Все 13 площадок восстановят: обустроят заездные карманы, установят новые железобетонные павильоны. Дополнительно на участке появятся 20 дорожных знаков, а разметку нанесут термопластиком со светоотражающими элементами.
Как пояснил и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов, этот участок в Лукоянове давно ждал обновления. Трасса загружена транзитом — здесь и туристические автобусы в Большое Болдино, и большегрузы, идущие в Мордовию. По словам Денисова, свежее покрытие, укреплённые обочины и яркая разметка должны сделать маршрут безопаснее.
В ГУАД также напомнили, что второй участок этой же трассы, находящийся в оперативном управлении ведомства, — в Шатковском округе — капитально отремонтировали ещё в 2021 году.
С 2019 года в Нижегородской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» (ранее — «Безопасные и качественные дороги») отремонтировали более 6,6 тысячи километров дорог, построили и реконструировали около 140 километров региональных трасс. Только в прошлом году в норматив привели 761 километр — при плановых 626.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом Владимиром Путиным, объединяет 12 федеральных проектов и направлен на развитие дорожного строительства, ЖКХ, общественного транспорта и безопасность движения.