Дорогу и остановки начали обновлять на трассе Р-158 в Лукоянове

С 2019 года в Нижегородской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» (ранее — «Безопасные и качественные дороги») отремонтировали более 6,6 тысячи километров дорог, построили и реконструировали около 140 километров региональных трасс. Только в прошлом году в норматив привели 761 километр — при плановых 626.