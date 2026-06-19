Ограничения на петербургской дамбе продлили до 15 июля из-за ремонта

На петербургской дамбе продлены ограничения движения транспорта. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ на инфраструктурном объекте. Как уточнили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС), ремонт деформационного шва на участке внешнего кольца КАД затянулся. В связи с этим ограничения для автомобилистов будут действовать до 15 июля.