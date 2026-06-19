В Кировском районе Красноярска снесли 57 незаконных сооружений

В администрации района отметили, что владельцам заранее направляют требования и уведомления о необходимости демонтажа. Если собственник не убирает объект добровольно, администрация организует принудительный снос, а расходы затем взыскивает через суд. Демонтированные за счет бюджета объекты перевозят на специальную площадку. Собственник может вернуть имущество, если компенсирует затраты на демонтаж, перевозку и хранение. Срок хранения составляет 6 месяцев, после чего невостребованные сооружения утилизируют.