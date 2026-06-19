В Кировском районе Красноярска снесли 57 незаконных сооружений

В Кировском районе Красноярска с начала года демонтировали 57 незаконных временных сооружений. Об этом сообщили в администрации района.
Большинство объектов составляли металлические гаражи и контейнеры. При этом 39 сооружений владельцы убрали самостоятельно. Так, возле Дома ребенка на улицах Академика Вавилова и Семафорной собственники демонтировали 17 гаражей. Еще несколько объектов убрали на улицах Новой, Кутузова и Семафорной.
Также работа велась в отношении незаконных шиномонтажек. Владельцы самостоятельно снесли 11 сооружений на улицах Грунтовой и Львовской. На Львовской находилась шиномонтажная мастерская с комплексом построек. На улице Щорса в добровольном порядке демонтировали закусочные «Турецкий денёр» и пельменную «Ручная лепка». Ранее у собственника были документы на аренду участка, но он их не продлил.
Часть объектов пришлось снести за счет городского бюджета. В этот список попали павильоны с продовольственной базы на улице Монтажников и гаражи на Академика Вавилова. Кроме того, подрядчик засыпал 9 аварийных овощехранилищ возле детского сада № 182 на улице Шёлковой. Теперь на этом месте появился новый тротуар.
В администрации района отметили, что владельцам заранее направляют требования и уведомления о необходимости демонтажа. Если собственник не убирает объект добровольно, администрация организует принудительный снос, а расходы затем взыскивает через суд. Демонтированные за счет бюджета объекты перевозят на специальную площадку. Собственник может вернуть имущество, если компенсирует затраты на демонтаж, перевозку и хранение. Срок хранения составляет 6 месяцев, после чего невостребованные сооружения утилизируют.