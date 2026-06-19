Мэр Красноярска: мост «777» будут ремонтировать по ночам

«Самую сложную часть — замену деформационных швов — бригады будут делать с 21:00 до 6:00, по полосам. Проезд по оставшейся части дороги ночью станет реверсивным. С утра работы будут останавливаться, участки ремонта накрываться металлическими листами. Движение на день будем открывать по всей ширине. При этом четыре раза за весь цикл ремонта ночной формат ограничений оставят на сутки. Это время нужно, чтобы бетонная конструкция шва набрала прочность», — пояснил глава города.