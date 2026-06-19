Мэр Красноярска: мост «777» будут ремонтировать по ночам

Сергей Верещагин отреагировал на многочисленные обращения красноярцев по поводу анонсированного ограничения движения на Коркинском мосту во время ремонта проезжей части. Мэр сообщил, что с учетом трафика на переправе принято решение вести работы по ночам.
«Самую сложную часть — замену деформационных швов — бригады будут делать с 21:00 до 6:00, по полосам. Проезд по оставшейся части дороги ночью станет реверсивным. С утра работы будут останавливаться, участки ремонта накрываться металлическими листами. Движение на день будем открывать по всей ширине. При этом четыре раза за весь цикл ремонта ночной формат ограничений оставят на сутки. Это время нужно, чтобы бетонная конструкция шва набрала прочность», — пояснил глава города.
Напомним, ограничения проезда через переправу начнутся 20 июня со стороны левого берега и продлятся до середины сентября.
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