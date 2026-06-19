В Хабаровском крае будут судить мужчину за незаконную вырубку елей

В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным следствия, нарушение выявили сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования трассы Советская Гавань — Ванино. Они остановили грузовой автомобиль для проверки документов и при осмотре кузова обнаружили около 200 частей распиленных елей.
В ходе расследования установлено, что 44-летний местный житель ранее не был судим и незаконно вырубил пять елей на территории пригородного лесничества.
Согласно заключению экспертизы, ущерб лесному фонду превысил 280 тысяч рублей и отнесён к особо крупному размеру. В счёт возмещения ущерба у обвиняемого изъят автомобиль.
Уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» завершено и направлено в суд. Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы.
На время судебного разбирательства мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.