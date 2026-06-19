В муниципалитетах Челябинской области появятся новые общественные пространства

Первая из них — набережная реки Миасс. Захламленный и заросший участок площадью 3,3 гектара превратился в комфортную зону для прогулок. Все решения по обустройству принимали сами местные жители — именно они выбрали этот объект в ходе рейтингового голосования. Здесь проложили удобные пешеходные дорожки, оборудовали детские и спортивные площадки, установили скамейки и сцену для проведения праздников. Безопасность обеспечивают современное освещение и система видеонаблюдения. Сегодня набережная стала центром притяжения: здесь регулярно проводят спортивные турниры, народные гулянья и танцевальные вечера.