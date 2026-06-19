В муниципалитетах Челябинской области появятся новые общественные пространства

В Челябинской области продолжают появляться новые общественные пространства. Губернатор Алексей Текслер лично контролирует реализацию Народной программы и проекты благоустройства в муниципалитетах. В качестве удачного примера глава региона привел в своем канале в «Максе» село Миасское в Красноармейском округе, где за последние несколько лет преобразились сразу две зоны отдыха.
Первая из них — набережная реки Миасс. Захламленный и заросший участок площадью 3,3 гектара превратился в комфортную зону для прогулок. Все решения по обустройству принимали сами местные жители — именно они выбрали этот объект в ходе рейтингового голосования. Здесь проложили удобные пешеходные дорожки, оборудовали детские и спортивные площадки, установили скамейки и сцену для проведения праздников. Безопасность обеспечивают современное освещение и система видеонаблюдения. Сегодня набережная стала центром притяжения: здесь регулярно проводят спортивные турниры, народные гулянья и танцевальные вечера.
Второй объект — Центральный парк. Некогда запущенная территория с ветхими дорожками сегодня принимает до пятисот посетителей ежедневно. В парке полностью заменили асфальтовое покрытие, смонтировали энергосберегающие светильники и новые скамейки, провели масштабное озеленение. Жемчужиной обновленного пространства стал фонтан с многоцветной подсветкой, который особенно эффектно выглядит в вечернее время.
Губернатор подчеркнул, что эти преобразования — наглядный итог работы Народной программы «Единой России», когда жители сами инициируют изменения, контролируют ход работ и видят реальный результат.
«Эту работу обязательно продолжим. Уверен, новые общественные пространства в регионе будут появляться и дальше, ведь качество жизни южноуральцев — наш главный приоритет. Сделаем регион лучше вместе!» — заявил Алексей Текслер.
Ранее мы сообщали, что за последние шесть лет в Челябинской области благоустроили 3,5 тысячи территорий.