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Прокуратура проверит информацию о детях, бегающих по крыше долгостроя в Хабаровске

Сегодня в хабаровском сегменте социальных сетей появились фото, на которых видно, как на крыше недостроенного жилого комплекса «Ленинградский» в центре Хабаровска сидит человек. В публикации, прикрепленной к этому видео, сказано, что на крышу «замороженной» новостройки забрались подростки, рискуя своей жизнью ради лайков в социальных сетях. Прокуратура начала проверку по этому факту. Надзорное ведомство даст оценку.

Сегодня в хабаровском сегменте социальных сетей появились фото, на которых видно, как на крыше недостроенного жилого комплекса «Ленинградский» в центре Хабаровска сидит человек. В публикации, прикрепленной к этому видео, сказано, что на крышу «замороженной» новостройки забрались подростки, рискуя своей жизнью ради лайков в социальных сетях. Прокуратура начала проверку по этому факту. Надзорное ведомство даст оценку тому, как соблюдены требования законодательства о безопасности зданий и сооружений, а также оценит работу органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.