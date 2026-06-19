Во время бегства с места преступления между злоумышленниками вспыхнул конфликт из-за добычи. Предполагаемый организатор ограбления не смог договориться с соучастниками о разделе похищенных 100 тысяч долларов. Ситуация вышла из-под контроля: чтобы деньги не достались одному из подельников, организатор бросил рюкзак с наличностью другому участнику группы, а с третьим вступил в драку, пытаясь задержать. В итоге полицейские задержали одного из подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Источник: канал в МАХ официального представителя МВД России Ирины Волк gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/17887534975714.mp4
Грабители поссорились во время кражи в Москве: драка за 100 тысяч долларов попала на камеры
Во время бегства с места преступления между злоумышленниками вспыхнул конфликт из-за добычи. Предполагаемый организатор ограбления не смог договориться с соучастниками о разделе похищенных 100 тысяч долларов. Ситуация вышла из-под контроля: чтобы деньги не достались одному из подельников, организатор бросил рюкзак с наличностью другому участнику группы, а с третьим вступил в драку, пытаясь задержать. В итоге.
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