Почти 14,5 тысячи бюджетных мест ждут хабаровских абитуриентов в этом году

Уже завтра в Хабаровском крае начнется приемная кампания по поступлению в высшие и средне-специальные учебные заведения. Всего в регионе работают 16 вузов и 30 ссузов. В общей сложности они предоставляют почти 14,5 тысячи бюджетных мест для абитуриентов. Из них 5 695 бюджетных мест открыты в местных вузах и еще 8 752 таких места — в колледжах и техникумах. «Сегодня бюджетные места распределяются прежде всего по тем профессиям и направлениям, где особенно нужны кадры. В вузах основной акцент мы делаем на инженерные специальности, промышленность, строительство, транспорт, педагогику и цифровые технологии. Именно за этими профессиями будущее нашей экономики», — заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Для привлечения выпускников школ на востребованные специальности власти региона используют методы финансового поощрения. Так, в регионе есть губернаторская стипендия в размере 20 тысяч рублей в месяц для студентов-целевиков, обучающихся на учителей математики, физики, химии, биологии и информатики. На стипендию в размере 10 тысяч рублей могут рассчитывать студенты, обучающиеся по другим педагогическим специальностям. Немало власти региона делают и для привлечения абитуриентов в техникумы и колледжи. В частности, в них они открыли дополнительно 50 бюджетных мест по таким востребованным специальностям, как транспорт, машиностроение, строительство, здравоохранение и IT. Еще в местных техникумах созданы семь образовательных кластеров: «Авиастроение», «Строительство», «Туризм и сфера услуг», «Железнодорожный транспорт», «Судостроение», «Педагогика» и «Водный транспорт».