Мода с дальневосточным характером: новый бренд пополнил проект «Сделано в Хабаровском крае»

Мария Воробьёва, хабаровский дизайнер с 7‑летним опытом работы в индустрии моды, планирует открыть мастерскую полного цикла в рамках президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мария получила профильное образование стилиста и дизайнера. В 2025 году она выпустила первую коллекцию одежды, а презентация второй коллекции запланирована на июль 2026 года. Развитие собственного бренда стало возможным благодаря поддержке центра «Мой бизнес», где дизайнер получила необходимые компетенции для продвижения своего дела. Источник: канал в МАХ Хабаровский край.