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Аварийные выбоины устранили на дорогах поселка Солнечного после прокурорской проверки

Прокуратура проверила соблюдение ПДД в поселке Солнечном. На участках по улицам Ленина и Строителей дорожное полотно было в аварийном состоянии — с выбоинами. После вмешательства ведомства дорога восстановлена.

Прокуратура проверила соблюдение ПДД в поселке Солнечном. На участках по улицам Ленина и Строителей дорожное полотно было в аварийном состоянии — с выбоинами. После вмешательства ведомства дорога восстановлена.