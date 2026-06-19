Прокуратура проверила соблюдение ПДД в поселке Солнечном. На участках по улицам Ленина и Строителей дорожное полотно было в аварийном состоянии — с выбоинами. После вмешательства ведомства дорога восстановлена.
Аварийные выбоины устранили на дорогах поселка Солнечного после прокурорской проверки
Прокуратура проверила соблюдение ПДД в поселке Солнечном. На участках по улицам Ленина и Строителей дорожное полотно было в аварийном состоянии — с выбоинами. После вмешательства ведомства дорога восстановлена.