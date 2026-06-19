Днем 18 июня в районе дома № 49 на улице 3-я Владивостокская произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. 38-летняя автоледи за рулем Toyota Passo выехала на встречку и столкнулась с Nissan Note под управлением 29 летней женщины. В результате аварии водитель Toyota Passo получила травму ноги и была госпитализирована. Водитель Nissan Note обошлась без серьезных повреждений. Источник: Госавтоинспекция Комсомольска-на-Амуре.
Лобовое столкновение из-за выезда на встречную полосу произошло в Комсомольске
Днем 18 июня в районе дома № 49 на улице 3-я Владивостокская произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. 38-летняя автоледи за рулем Toyota Passo выехала на встречку и столкнулась с Nissan Note под управлением 29 летней женщины. В результате аварии водитель Toyota Passo получила травму ноги и была госпитализирована. Водитель Nissan Note обошлась без серьезных.