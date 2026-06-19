Вечером 22 июня в центре Хабаровска перекроют движение

В связи с патриотической беговой акцией «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби, с 20:30 до 22:00 будет закрыт проезд по улице Шевченко — от Амурского бульвара до улицы Муравьева-Амурского. В это время изменится схема движения нескольких муниципальных маршрутов. Автобусы № 14, 19, 82 и троллейбусы № 1, 9 в сторону Комсомольской площади поедут в объезд: с улицы Муравьева-Амурского повернут направо на Комсомольскую, затем по Амурскому бульвару и улице Калинина, после чего с левым поворотом вернутся на Муравьева-Амурского и продолжат маршрут. Троллейбус № 4 временно изменит конечную — будет курсировать от Онкологического центра до остановки «Дом Одежды» на Московской. Уточнить работу маршрутов можно по телефону диспетчера МБУ «ХМНИЦ»: 45−00−56.