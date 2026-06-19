Один из самых быстрорастущих районов Волгограда покрыли быстрым интернетом

В Советском районе Волгограда жителям домов на улицах имени Владимира Петровского, Абдулы Ижаева, гвардии красноармейца Химина, а также в жилом комплексе на Университетском проспекте стал доступен высокоскоростной домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с. Возможность пользоваться современной цифровой инфраструктурой получили около двух тысяч семей самого активно развивающегося района города, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу МТС, расширившей сеть фиксированного интернета.