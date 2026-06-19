В Уфе снесут около 180 зданий: что будет на их месте

Под застройку отведут квартал в границах улиц Пугачева, Набережной, Менделеева, Кавказской и Ашхабадской — всего 380 тысяч квадратных метров. Под снос пойдут многоквартирные и частные дома, гаражи, автомастерские и магазины. Здания, признанные объектами культурного наследия, — в частности, на улицах Сочинской и Егора Сазонова — сносить не будут: их отреставрируют.