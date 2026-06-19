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В Уфе снесут около 180 зданий: что будет на их месте

В Уфе ради застройки квартала снесут около 180 зданий.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Уфы снесут около 180 зданий и возведут новый жилой микрорайон. Соответствующее постановление на своем официальном сайте опубликовала мэрия.

Под застройку отведут квартал в границах улиц Пугачева, Набережной, Менделеева, Кавказской и Ашхабадской — всего 380 тысяч квадратных метров. Под снос пойдут многоквартирные и частные дома, гаражи, автомастерские и магазины. Здания, признанные объектами культурного наследия, — в частности, на улицах Сочинской и Егора Сазонова — сносить не будут: их отреставрируют.

На освободившемся месте построят 437,4 тысячи квадратных метров нового жилья. В микрорайоне появятся как среднеэтажные дома до восьми этажей, так и высотки. Рядом обустроят детские сады, школы, поликлиники, спортивные площадки, магазины и объекты сферы услуг.

Проект реализуют поэтапно. На все работы отведено 15 лет с момента подписания контракта. В ближайшее время мэрия проведет торги для выбора инвестора-застройщика.