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Психиатр объяснил, почему женщины психически устойчивее мужчин

Эксперт назвал женщин сильным полом с точки зрения психиатрии и объяснил, почему они чаще обращаются за помощью к врачам.

Источник: РИА "Новости"

Заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН им. Патриса Лумумбы Владимир Медведев в беседе с ТАСС заявил, что женщины обладают более высокой психической устойчивостью по сравнению с мужчинами.

«Конечно, более психически устойчивы женщины. Именно женщины с точки зрения психиатрии являются сильным полом. Но и обращаемость к психиатрам среди них значительно выше, чем у мужчин, потому что они лучше следят за своим, в том числе психическим, здоровьем и они менее стигматизированы в отношении психиатрии. Это не потому, что они слабы, а потому, что как раз более сильны духом и смелы в плане обращения к врачам нашего профиля», — пояснил специалист.

Медведев добавил, что дети и подростки редко приходят к психиатрам по собственной инициативе, «их приводят родители». Пожилые пациенты, по его словам, также редко обращаются за профильной помощью при психических расстройствах, так как часто списывают симптомы на возраст.

К основной категории лиц, обращающихся за помощью психиатра, эксперт отнес «социально активных средневозрастных людей мужского и женского пола».