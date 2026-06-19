Психиатр объяснил, почему женщины психически устойчивее мужчин

«Конечно, более психически устойчивы женщины. Именно женщины с точки зрения психиатрии являются сильным полом. Но и обращаемость к психиатрам среди них значительно выше, чем у мужчин, потому что они лучше следят за своим, в том числе психическим, здоровьем и они менее стигматизированы в отношении психиатрии. Это не потому, что они слабы, а потому, что как раз более сильны духом и смелы в плане обращения к врачам нашего профиля», — пояснил специалист.