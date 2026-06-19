Ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода 19 июня

Несмотря на ограничения, аэропорт продолжает обслуживать пассажиров: с ними работают сотрудники аэровокзала и представители авиакомпаний. Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребёнка, в залах ожидания установлены фонтанчики с питьевой водой, круглосуточно работает медпункт. Также доступны зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi.