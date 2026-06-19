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Ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода 19 июня

По данным онлайн-табло, один рейс задержан и два — отменены.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода 19 июня. Как сообщили в воздушной гавани, меры приняты для обеспечения безопасности полётов. В регионе действует режим беспилотной опасности.

Несмотря на ограничения, аэропорт продолжает обслуживать пассажиров: с ними работают сотрудники аэровокзала и представители авиакомпаний. Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребёнка, в залах ожидания установлены фонтанчики с питьевой водой, круглосуточно работает медпункт. Также доступны зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi.

По данным онлайн-табло, задержан рейс в Самару, отменены два рейса — в Москву и Сочи. Пассажирам рекомендуют следить за статусом своих рейсов на сайтах авиакомпаний и аэропорта.