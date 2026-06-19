Ремонт дороги Р-158 в Лукоянове начался по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

И.о. директора ГКУ НО ГУАД Александр Денисов отметил, что это один из двух участков федеральной трассы Р-158 в оперативном управлении ГУАД, второй находится в Шатковском округе, где капремонт выполнялся в 2021 году. В Лукоянове дорога давно требовала обновления, здесь большой поток транзитного транспорта, включая туристические автобусы в Большое Болдино и большегрузы в Мордовию. Новое покрытие, укрепленные обочины и пластиковая разметка сделают маршрут безопаснее.