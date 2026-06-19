Ремонт дороги Р-158 в Лукоянове начался по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В Лукоянове стартовал ремонт участка федеральной дороги Р-158 Нижний Новгород — Саратов в рамках нацпроекта Инфраструктура для жизни, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Подрядная организация восстановит 13 остановочных площадок с заездными карманами и новыми железобетонными павильонами, укрепит обочины щебнем, отфрезерует старое асфальтобетонное покрытие и уложит выравнивающий и верхний слои щебеночно-мастичной асфальтобетонной смесью, включая съезды. Также будут расчищены территории от кустарника и мелколесья, спланированы обочины и откосы, установлены 20 новых дорожных знаков и нанесена разметка термопластиком со светоотражающими элементами. Стоимость контракта — 167,3 млн рублей, работы ведутся на отрезке с 165-го по 171-й км.
И.о. директора ГКУ НО ГУАД Александр Денисов отметил, что это один из двух участков федеральной трассы Р-158 в оперативном управлении ГУАД, второй находится в Шатковском округе, где капремонт выполнялся в 2021 году. В Лукоянове дорога давно требовала обновления, здесь большой поток транзитного транспорта, включая туристические автобусы в Большое Болдино и большегрузы в Мордовию. Новое покрытие, укрепленные обочины и пластиковая разметка сделают маршрут безопаснее.
С 2019 года благодаря нацпроекту Инфраструктура для жизни в Нижегородской области отремонтировано более 6,6 тыс. км дорог, построено и реконструировано около 140 км региональных трасс. Только в 2025 году в норматив приведен 761 км дорожной сети при плане 626 км. Нацпроект инициирован президентом России Владимиром Путиным и состоит из 12 федеральных проектов, направленных на развитие дорожного строительства, безопасность дорожного движения и развитие общественного пассажирского транспорта.
Ранее сообщалось, что ремонт дороги начинается на улице Звездинка в Нижнем Новгороде.