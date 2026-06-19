Пермяк Рудаков забрал «серебро» по легкой атлетике среди слепых в Тунисе

Легкоатлет по спорту среди слепых Фёдор Рудаков из Перми завоевал серебряную медаль на забеге в Тунисе, сообщает Министерство физической культуры и спорта Пермского края.
Фёдор пробежал 5000 метров вместе с спортсменом-ведущим Антоном Кулятиным на этапе Гран-при в Тунисе по лёгкой атлетики среди слепых.
Легкоатлет является призёром Паралимпийских летних игр в Токио. В 2021 году Фёдор Рудаков преодолел дистанцию с личным рекордом за 4 минуты 05,55 секунды и завоевал «бронзу».
Также Фёдор выступал на Паралимпийских играх в Париже. В полуфинальном забеге на 1500 метров он был вынужден сойти с дистанции после падения во время обгона.
Напомним, Владимир Никитин направил более 2 млн рублей от благотворительного аукциона на поддержку юных спортсменов в родном селе.