На Ямале в Тарко-Сале проходит спортивная смена «Пурспорт Дети»

В первый день работы лагеря ребята прошли процедуру первичного функционального обследования. Тренеры внесли в личные «Дневники спортсмена» рост, вес и стартовые результаты физических тестов каждого ребенка. Эта система мониторинга позволит через две недели провести контрольное тестирование и наглядно увидеть положительную динамику и личный прогресс, достигнутый за время пребывания в лагере.