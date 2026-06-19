На Ямале в Тарко-Сале проходит спортивная смена «Пурспорт Дети»

Бесплатная спортивная смена «Пурспорт Дети» проводится с 15 по 27 июня в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Пуровского района.
В первый день работы лагеря ребята прошли процедуру первичного функционального обследования. Тренеры внесли в личные «Дневники спортсмена» рост, вес и стартовые результаты физических тестов каждого ребенка. Эта система мониторинга позволит через две недели провести контрольное тестирование и наглядно увидеть положительную динамику и личный прогресс, достигнутый за время пребывания в лагере.
В программе большое внимание уделено движению, командным играм, творчеству и всесторонней поддержке. Также участники познакомились с основами карате киокусинкай. Помимо интенсивных физических нагрузок, в план мероприятий включены посещение современной арт-резиденции «ПУР» и центра патриотического воспитания. Кроме того, дети смогут попробовать себя в различных видах спорта.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.