ГАУ «Краснодарский цирк» ликвидируют по распоряжению губернатора

В 2019 году заявлялось о включении в бюджет средств на реконструкцию в размере 2 млрд рублей с планами начала работ в 2020 году. Однако сроки были сдвинуты в связи с пандемией, а финансирование перераспределили на первоочередные задачи. В результате объект фактически прекратил работу.