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На трассе в Орловском районе в ДТП погибли два человека

На трассе в Орловском районе два человека погибли в ДТП, еще один пострадал. Авария произошла вечером 18 июня на автодороге «Котельниково — Песчанокопское», сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

На трассе в Орловском районе два человека погибли в ДТП, еще один пострадал. Авария произошла вечером 18 июня на автодороге «Котельниково — Песчанокопское», сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, 48-летний водитель Kia выехал на допустимый участок встречной полосы, где столкнулся с «Ладой Веста».

В результате случившегося погибли водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир «Лады». Также пострадал 61-летний пассажир отечественного автомобиля.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.