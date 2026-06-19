В Минске мужчина погиб под колесами поезда из-за капюшона

В Минске грузовой поезд смертельно травмировал молодого мужчину, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Несчастный случай произошел 19 июня около 01.20. Предварительно установлено, что смертельную травму мужчина получил, нарушив правила перехода железнодорожных путей. Кроме того, молодой человек был в капюшоне.
Проводится проверка. Правоохранители напомнили белорусам, что нельзя стоять близко к краю железнодорожной платформы. Следует спешиваться вблизи железнодорожных путей и переходить их пешком.
Переходить железную дорогу можно только по настилам, сняв капюшон и убрав наушники с музыкой. Опасно перебегать дорогу перед идущим составом.
А еще СК сделал заявление после гибели белоруски при косьбе электротриммером на даче.