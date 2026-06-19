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В Минске мужчина погиб под колесами поезда из-за капюшона

Молодой минчанин в капюшоне погиб под колесами поезда ночью на «Институте культуры».

Источник: Комсомольская правда

В Минске грузовой поезд смертельно травмировал молодого мужчину, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Несчастный случай произошел 19 июня около 01.20. Предварительно установлено, что смертельную травму мужчина получил, нарушив правила перехода железнодорожных путей. Кроме того, молодой человек был в капюшоне.

Проводится проверка. Правоохранители напомнили белорусам, что нельзя стоять близко к краю железнодорожной платформы. Следует спешиваться вблизи железнодорожных путей и переходить их пешком.

Переходить железную дорогу можно только по настилам, сняв капюшон и убрав наушники с музыкой. Опасно перебегать дорогу перед идущим составом.

А еще СК сделал заявление после гибели белоруски при косьбе электротриммером на даче.