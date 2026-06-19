Нижегородцам назвали обязательные обследования после 40 лет

Завотделением профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт Галина Волкова поделилась важными рекомендациями для людей старше 40 лет. В беседе с 360.ru она подчеркнула, что в этом возрасте необходимо регулярно проверять состояние здоровья, чтобы своевременно выявлять возможные риски и заболевания.