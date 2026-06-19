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Нижегородцам назвали обязательные обследования после 40 лет

После 40 лет важно контролировать сердце, сахар и онкомаркеры.

Источник: Нижегородская правда

Завотделением профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт Галина Волкова поделилась важными рекомендациями для людей старше 40 лет. В беседе с 360.ru она подчеркнула, что в этом возрасте необходимо регулярно проверять состояние здоровья, чтобы своевременно выявлять возможные риски и заболевания.

По словам специалиста, после 40 лет мужчинам и женщинам рекомендуется сдавать анализы для оценки сердечно-сосудистых рисков, уровня сахара в крови и общего состояния организма. В перечень обязательных исследований входят:

Липидограмма: определение уровня общего холестерина, липопротеинов низкой и высокой плотности, а также триглицеридов. Это позволяет оценить риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Гликированный гемоглобин: более точный показатель уровня сахара в крови по сравнению с анализом натощак. Он помогает выявить нарушения углеводного обмена и риск развития диабета.

Для мужчин после 45 лет важным исследованием является колоноскопия, которая проводится раз в 10 лет при отсутствии патологий. Также рекомендуется:

Гастроскопия: позволяет исключить предраковые изменения в желудке.

Электрокардиограмма (ЭКГ): оценивает работу сердца.

Измерение внутриглазного давления: помогает выявить глаукому на ранних стадиях.

Женщины старше 40 лет должны ежегодно проходить маммографию для раннего выявления рака молочной железы. Также раз в пять лет рекомендуется сдавать анализ на жидкостную цитологию и ВПЧ-тест для скрининга рака шейки матки.

При симптомах перименопаузы Галина Волкова советует сдавать гормональную панель, включающую фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ) и эстрадиол. Это поможет скорректировать гормональную терапию и улучшить самочувствие.

Мужчинам врач рекомендует регулярно проверять уровень простатического специфического антигена (ПСА). Общий тестостерон следует сдавать при снижении либидо, усталости и увеличении веса по женскому типу.

Как ранее сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, в Нижегородской области внедряют новые форматы диспансеризации.