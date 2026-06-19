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Выпускники ГИТИСа покажут три балета о Франции в Красноярске

В Красноярске выпускники Российского института театрального искусства представят три одноактных балета.

В Красноярске выпускники Российского института театрального искусства представят три одноактных балета. Об этом сообщили в министерстве культуры Красноярского края.

Показы пройдут на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского в рамках проекта «ГИТИС Красноярску». Специальный показ для обладателей «Пушкинской карты» состоится 20 июня. Основной показ запланирован на 21 июня.

В программе три разные истории, объединенные французской темой и женскими судьбами из разных эпох. Зрители увидят комическую историю девушки Берты «Куранты» на музыку Жюля Массне, постановку о молодой барменше парижского кабаре на музыку Клода Дебюсси и Мориса Равеля, а также балет о певице Эдит Пиаф на музыку Камиля Сен-Санса.

В театре отметили, что проект дает молодым хореографам возможность работать с действующими артистами и представить свои постановки на большой сцене.