Выпускники ГИТИСа покажут три балета о Франции в Красноярске

В программе три разные истории, объединенные французской темой и женскими судьбами из разных эпох. Зрители увидят комическую историю девушки Берты «Куранты» на музыку Жюля Массне, постановку о молодой барменше парижского кабаре на музыку Клода Дебюсси и Мориса Равеля, а также балет о певице Эдит Пиаф на музыку Камиля Сен-Санса.