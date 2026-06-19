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В Прикамье по результатам ЕГЭ 2026 высокобалльниками стали 2 137 выпускников

Предварительные итоги выпускных экзаменов известны по четырем предметам.

Источник: Комсомольская правда

Краевое министерство образования сообщило о предварительных итогах ЕГЭ 2026 по русскому языку, химии, истории и литературе. Высокобалльниками стали 2 317 выпускников. Ребята получили от 81 до 100 баллов.

Уже известны имена 74 стобалльников, из них двое выпускников — мультивысокобалльники. Маргарита Коваленко из школы № 22 Перми и Лариса Бисерова их Большесосновской школы без ошибок справились с экзаменами по русскому языку и химии.

«Наши стобалльники не только большие интеллектуалы, но и еще очень творческие и многогранные личности», — отметили в краевом ведомстве.

В учебном 2025−2026 году стены школ Прикамья покинули 9,5 тыс. одиннадцатиклассников.