Что мешает калининградской музыке: эксперты назвали три главных проблемы

Выходом становятся бары: такое заведение не требует дотаций, у него понятная коммерческая логика, и там можно проводить самые разные мероприятия. Такие примеры в Калининграде есть, но они привлекают не очень много людей. «Восприятие бара как культурного центра, где можно что-то почерпнуть, кроме напитков, не распространено», — отмечает Хлебников.