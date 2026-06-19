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Стали известны подробности Фестиваля военных оркестров, который пройдет в Калининградской области

«Фанфары Балтики» проведут с 2 по 5 июля.

Международный музыкальный фестиваль военных оркестров «Фанфары Балтики», посвященный 80-летию области, пройдет 2−5 июля. Подробности в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» 19 июня рассказал директор областной филармонии Виктор Бобков.

По его словам, выступят лучшие оркестры Вооруженных Сил России, в том числе Центральный военный оркестр министерства обороны, оркестры штаба Ленинградского, Московского округов, оркестр штаба Балтийского флота.

— Коллективы будут выступать не только в Калининграде, а в восьми городах Калининградской области. Это и Советск, и Черняховск, и Правдинск, и Балтийск, и Светлогорск, и Светый. А главное шоу состоится 4 июля в 17 часов на стадионе «Балтика». Это будет Фестиваль «Спасская Башня» в миниатюре. Он, как мы знаем, проходит на Красной площади. Когда оркестры, выходят, перестраиваются с исполнением музыки. Это называется платц-концерт, когда музыканты показывают свое высочайшее мастерство, — анонсировал Виктор Бобков.

Вход для зрителей будет свободный. Билеты можно взять в кассе филармонии и онлайн.

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