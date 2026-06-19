Стали известны подробности Фестиваля военных оркестров, который пройдет в Калининградской области

— Коллективы будут выступать не только в Калининграде, а в восьми городах Калининградской области. Это и Советск, и Черняховск, и Правдинск, и Балтийск, и Светлогорск, и Светый. А главное шоу состоится 4 июля в 17 часов на стадионе «Балтика». Это будет Фестиваль «Спасская Башня» в миниатюре. Он, как мы знаем, проходит на Красной площади. Когда оркестры, выходят, перестраиваются с исполнением музыки. Это называется платц-концерт, когда музыканты показывают свое высочайшее мастерство, — анонсировал Виктор Бобков.