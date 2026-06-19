Более 400 метров теплосетей заменят на улице Славянской в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартует масштабное обновление теплосетей на улице Славянской. До начала отопительного сезона специалисты заменят более 400 метров трубопровода большого диаметра. Работы пройдут на участке от дома № 52к1 по улице Студеной до дома № 33 по улице Славянской. Ремонт начнется 22 июня и продлится до 1 октября, сообщили в пресс-службе мэрии города.