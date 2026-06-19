Экс-начальник кунгурской колонии строгого режима остался в СИЗО

Андрей Зотов руководил ИК № 40 с октября 2024-го по май 2026 года. Уже после увольнения он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного СУ СКР по Пермскому краю. По версии следствия, господин Зотов, в период своего руководства исправительным учреждением, получил от бизнесмена взятку в виде мобильного телефона iPhone стоимостью 67 тыс. руб. За это он должен был оказывать покровительство одному из осужденных. 11 июня Дзержинский суд Перми арестовал бывшего начальника колонии. Он будет содержаться в СИЗО до 8 августа 2026 года.