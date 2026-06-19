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Повредившего видеокамеру на Московском вокзале хулигана поймала полиция

Молодого человека доставили в территориальный отдел внутренних дел для дачи объяснений.

Нижегородские полицейские оперативно установили личность молодого человека, повредившего камеру видеонаблюдения в подземном переходе на Московском вокзале. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Инцидент попал на видео — запись появилась в социальных сетях. Также о происшествии в правоохранительные органы сообщили представители администрации Канавинского района.

Участковые уполномоченные отдела полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду выяснили, что нарушитель — 21‑летний житель Дзержинска. Молодого человека доставили в территориальный отдел внутренних дел для дачи объяснений.

В отношении него составлены два административных протокола: по статье 7.17 КоАП РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества») и статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее нижегородец решил снять штаны на улице и был арестован полицией.