Более 400 метров теплосетей заменят на улице Славянской в Нижнем Новгороде к отопительному сезону

Более 400 метров теплосетей большого диаметра заменят на улице Славянской в Нижнем Новгороде к началу отопительного сезона, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. Работы проведут на участке от дома 52к1 по улице Студеная до дома 33 по улице Славянская с 22 июня до 1 октября.
Горячую воду на время ремонта будут подавать с использованием альтернативных схем водоснабжения. Ремонтируемый участок расположен под дорогой, поэтому с 22 июня до окончания работ проезд автотранспорта будет временно закрыт. Водителям необходимо учитывать ограничения и быть предельно внимательными.
Объехать зону перекрытия можно по улицам Славянская, Короленко, Новая, Белинского, Тверская, в обратном направлении по улицам Тверская, Белинского, Студеная. За информацией жители могут обращаться в Департамент информационной политики администрации Нижнего Новгорода по телефонам 467−10−88, 467−10−86.
Ранее сообщалось, что движение ограничат по улице Ванеева в Нижнем Новгороде.