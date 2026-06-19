Более 400 метров теплосетей заменят на улице Славянской в Нижнем Новгороде к отопительному сезону

Более 400 метров теплосетей большого диаметра заменят на улице Славянской в Нижнем Новгороде к началу отопительного сезона, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. Работы проведут на участке от дома 52к1 по улице Студеная до дома 33 по улице Славянская с 22 июня до 1 октября.