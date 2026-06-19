За июнь специалисты краевого управления Россельхознадзора провели в красноярском аэропорту контроль и оформление 13 домашних питомцев. Таможенный контроль в феврале прошли 10 собак пород бивер-йоркширский терьер, бульмастиф, вельш корги пемброк, йоркширский терьер, лабрадор ретривер, мальтипу, схипперке, тайский риджбек и цвергпинчер, а также три кошки —русская голубая и беспородная. Они отправились со своими владельцами в Абхазию, Австрию, Италию, Канаду, Монголию, Тайланд и Сербию. Напомним, что за прошедший месяц были ввезены 600 декоративных птиц из Кыргызстана, среди них корелла и неразлучники, а также волнистые попугаи.
Через аэропорт Красноярска 13 питомцев улетели в заграничное путешествие
За июнь специалисты краевого управления Россельхознадзора провели в красноярском аэропорту контроль и оформление 13 домашних питомцев. Таможенный контроль в феврале.
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