Мост «777» в Красноярске будут ремонтировать по ночам

Коркинский мост («777») через Енисей в Красноярске будут ремонтировать по ночам. Мэрия изменила формат работ на объекте после многочисленных обращений горожан.
Напомним, что в субботу, 20 июня, частично ограничат движение транспорта по переправе. Это связано с ремонтом деформационных швов.
«Самую сложную часть — замену деформационных швов — бригады будут делать с 21:00 до 6:00 по полосам», — пишет в социальных сетях Сергей Верещагин, глава города.
Проезд по оставшейся части дороги ночью станет реверсивным. Утром работы будут останавливать.
«При этом четыре раза за весь цикл ремонта ночной формат ограничений оставят на сутки. Это время нужно, чтобы бетонная конструкция шва набрала прочность», — добавил градоначальник.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.
Летом 2026 года в краевом центре планируют привести в порядок 52 улицы, четыре моста и 69 километров дорог. Работы на «777» ведет компания «ЕнисейРемСтройПлюс», которая выиграла конкурс на ремонт сразу нескольких объектов за 226,3 миллиона рублей.