В Нижегородской области выберут лучшего специалиста по эксплуатации БАС

Региональный этап конкурса по направлению «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС)» состоится 29 июня в Нижегородской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Конкурсные испытания состоят из двух этапов: теоретическое тестирование по вопросам эксплуатации БАС и практические задания на симуляторе, а также выполнение полетной миссии на беспилотном воздушном судне «Геоскан 801». Полеты будут осуществляться на беспилотных воздушных судах участников конкурса.
Участники также должны продемонстрировать умение исправлять неполадки, знания в области аэротехники, программирования, геодезии и законодательства, регулирующего полеты авиационных аппаратов. Для участия необходимо до 26 июня отправить заявку через портал «Работа России».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.