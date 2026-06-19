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Почти пять килограммов «закладок»: в суд направили дело участницы ОПГ из Калининграда

22-летней девушке вменяют покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Источник: Клопс.ru

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело о покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства.

По данным следствия, с октября по декабрь 2025 года 22-летняя девушка участвовала в деятельности преступной группы, распространявшей наркотики через сеть тайников‑закладок на территории области. Она получала от сообщников оптовые партии запрещённого вещества, фасовала их и размещала в заранее подготовленных тайниках. Материалы в отношении её соучастников выделены в отдельное производство. Правоохранители пресекли деятельность группы и изъяли из незаконного оборота более 4,9 кг наркотиков.

Девушке вменяют покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершённое организованной группой, в крупном и особо крупном размере — по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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