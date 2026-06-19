Почти пять килограммов «закладок»: в суд направили дело участницы ОПГ из Калининграда

По данным следствия, с октября по декабрь 2025 года 22-летняя девушка участвовала в деятельности преступной группы, распространявшей наркотики через сеть тайников‑закладок на территории области. Она получала от сообщников оптовые партии запрещённого вещества, фасовала их и размещала в заранее подготовленных тайниках. Материалы в отношении её соучастников выделены в отдельное производство. Правоохранители пресекли деятельность группы и изъяли из незаконного оборота более 4,9 кг наркотиков.