Цены на бензин АИ-95 резко выросли в Воронежской области

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в начале этой недели, представители крупнейших федеральных сетей АЗС в ходе совещания в правительстве Воронежской области заявили, что ограничивают продажу топлива в крупногабаритную тару, «чтобы не допустить вывоза дизтоплива и бензина в другие регионы». Обсуждался также рост цен: региональный бизнес отметил, что ценообразование зависит от стоимости топлива на бирже, а федеральные поставщики сказали, что ориентируются только на инфляцию.